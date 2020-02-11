Федун окажет помощь семье Рейнгольда Ветеран красно-белых скончался на 78-м году жизни.

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун не оставил без внимания печальные события, связанные с экс-форвардом столичного клуба Валерием Рейнгольдом.

«Всю необходимую помощь мы окажем. Это был великий футболист, мы всегда восхищались его игрой. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», – цитирует функционера ТАСС.

Валерий Рейнгольд выступал за «Спартак» с 1960 по 1967 год. Он помог красно-белым выиграть чемпионский титул в 1962-м, а также завоевать Кубок СССР в 1963 и 1965 годах.

Редакция «Советского спорта» выражает соболезнования родным и близким Валерия Леонидовича.