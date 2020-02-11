Коутиньо не жалеет об уходе из «Ливерпуля»

Хавбек «Баварии» Филиппе Коутиньо, принадлежащий «Барселоне», прокомментировал выступление «Ливерпуля», а также подчеркнул, что не жалеет об уходе из английского клуба.
«В прошлом сезоне «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, а в этом году хорошо выступает в АПЛ. Это неудивительно. У команды фантастический состав и сильный тренер.
Что касается моих планов, то я не жалею об уходе. Я доволен своим выступлением в Англии, но сейчас сосредоточен на других целях и двигаюсь к своей мечте», – цитирует бразильца Sports Illustrated.
Добавим, что Коутиньо так и не стал игроком стартового состава в «Барселоне» и летом 2019 года отправился в «Баварию» на правах аренды.
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