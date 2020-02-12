Форвард «Барселоны» Дембеле пропустит Евро-2020 Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля.

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле перенес операцию из-за проксимального разрыва сухожилия правого бедра, о чем информирует клубная пресс-служба.

Отмечается, что 22-летний футболист пропустит полгода. Таким образом, он не сыграет в текущем сезоне, а также не поможет сборной Франции на Евро-2020.

Напомним, игрок получил травму во время тренировки. В текущем сезоне Дембеле уже успел получить несколько повреждений, из-за чего отыграл всего 9 матчей.