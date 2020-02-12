Форвард «Барселоны» Дембеле пропустит Евро-2020

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле перенес операцию из-за проксимального разрыва сухожилия правого бедра, о чем информирует клубная пресс-служба.
Отмечается, что 22-летний футболист пропустит полгода. Таким образом, он не сыграет в текущем сезоне, а также не поможет сборной Франции на Евро-2020.
Напомним, игрок получил травму во время тренировки. В текущем сезоне Дембеле уже успел получить несколько повреждений, из-за чего отыграл всего 9 матчей.
Названы пять причин неудач российских биатлонистов Президент СБР рассказал, как руководство исправляет ситуацию. 10.02.2020 21:30 Биатлон Волохов Юрий В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанции Очередная провальная гонка нашей сборной на Кубке мира. В одиночной смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Кристина Резцова финишировали 13-ми.
25.01.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев Подача – на вылет. Плохая подача привела Павлюченкову к поражению Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в полуфинал Australian Open. В среду россиянка уступила Гарбине Мугурусе – 5:7, 3:6. Больше наших игроков в одиночных сетках не осталось. 29.01.2020 15:30 Теннис Мысин Николай Адвокат: Советуем следствию освободить Кушиташвили. Он невиновен Александр Дегтярев, адвокат боксера Георгия Кушиташвили, рассказал о версии, на которой защита спортсмена будет настаивать в случае предъявления обвинений. 03.02.2020 16:32 Бокс Усачев Владислав Подарок Смолову на 30-летие. Первую победу в «Сельте» ему принесли Аспас и Систо Российский нападающий впервые вышел в основе «Сельты», но провел далеко не лучший матч. Как и большинство футболистов клуба из Виго. 09.02.2020 22:36 Футбол Зибрак Артем «Как Емельяненко - Кокляев не признали боем года?» Большое интервью братьев Байсангуровых Редакцию «Советского спорта» посетили боксеры Хусейн и Хасан Байсангуровы. 08.02.2020 10:00 Бокс Галимзянов Данил, Усачев Владислав Сергей Тарасов: После Анси все пошло наперекосяк Олимпийский чемпион называет причины неудач российских биатлонистов на последних этапах Кубка мира. 26.01.2020 23:00 Биатлон Волохов Юрий Сергей Васютин: В истории с выплатами «Монако» за Головина - преступная путаница Тренер училища олимпийского резерва в городе Ленинск-Кузнецкий, откуда в большой футбол попал Александр Головин, прокомментировал сообщения о том, что школа в родном для 23-летнего полузащитника сборной России Калтане не получила солидарные выплаты за его подготовку. 11.02.2020 19:00 Футбол Августин Александр Джонс, Шевченко, Молдавский, Тухугов – в феврале. Главные бои месяца в ММА Джон Джонс и Валентина Шевченко будут защищать свои пояса в UFC, лига АСА проведет свой первый турнир в 2020 году, а россиянин Валентин Молдавский подерется с американцем, который нокаутировал Сергея Харитонова. 31.01.2020 11:00 ММА Ващенко Сергей Как РПЛ обжигается на свободных агентах Клубы РПЛ продолжают формировать составы. Многим приходится избавляться от игроков, подписанных минувшим летом. Разбираемся, кто и как проводит «работу над ошибками». 11.02.2020 14:00 Футбол Зибрак Артем