СМИ: «Краснодар» сделал предложение форварду «Наполи» Об этом сообщает CalcioNapoli24.

Нападающий сборной Германии Амин Юнес может перебраться в чемпионат России.

Согласно источнику, к игроку «Наполи» проявляет интерес «Краснодар», который вышел на связь с его агентом, чтобы узнать, готов ли форвард сменить серию А на РПЛ.

26-летний Юнес перешел в «Наполи» летом 2018 года. В его карьере также были нидерландский «Аякс», «Боруссия» Менхенгладбах и другие клубы.

В текущем сезоне нападающий провел семь матчей и не отметился голевыми действиями на поле. Его контракт действует до 30 июня 2023 года, а трансферный лист оценивается в 7,50 млн евро.