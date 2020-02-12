СМИ: «Краснодар» сделал предложение форварду «Наполи»

Нападающий сборной Германии Амин Юнес может перебраться в чемпионат России.
Согласно источнику, к игроку «Наполи» проявляет интерес «Краснодар», который вышел на связь с его агентом, чтобы узнать, готов ли форвард сменить серию А на РПЛ.
26-летний Юнес перешел в «Наполи» летом 2018 года. В его карьере также были нидерландский «Аякс», «Боруссия» Менхенгладбах и другие клубы.
В текущем сезоне нападающий провел семь матчей и не отметился голевыми действиями на поле. Его контракт действует до 30 июня 2023 года, а трансферный лист оценивается в 7,50 млн евро.
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