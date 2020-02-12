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Касильяс выдвинул свою кандидатуру на пост президента Федерации футбола Испании - Советский спорт
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12 февраля 2020 11:10Футбол

Касильяс выдвинул свою кандидатуру на пост президента Федерации футбола Испании

Голкипер «Порту» Икер Касильяс объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Королевской футбольной Федерации Испании (RFEF).

Как сообщает Cadena Ser, Касильяс будет противником нынешнего главы испанской Федерации футбола Луиса Рубиалеса на следующих выборах президента организации.

По информации издания, 38-летний голкипер лично встречался или разговаривал по телефону со всеми товарищами по команде, с которыми он выиграл чемпионат мира в Южной Африке в 2010 году.

Добавим, что выборы президента федерации намечены на осень текущего года.

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