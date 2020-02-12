«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Санчо 120 миллионов фунтов

Как сообщает Goal.com со ссылкой на The Mirror, в Манчестере верят в то, что им удастся обойти «Челси» и «Ливерпуль» в борьбе за трансфер 19-летнего форварда. Руководство «манкунианцев» уверено, что сможет выделить на покупку правого вингера запрашиваемую немецкой командой сумму в 120 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, что Санчо перешел в «Боруссию» в августе 2017 года из «Манчестер Сити» за 7,8 миллионов евро. За это время он принял участие в 84 поединках, отметившись 29 забитыми мячами и 40 результативными передачами. Также в активе правого вингера 11 матчей и два гола в составе сборной Англии.
В текущем сезоне Санчо сыграл 29 матчей – на его счету 15 голов и 17 ассистов. Его команда занимает третье место в бундеслиге, имея в своем активе 39 очков после 21 тура.
Портал Transfermarkt оценивает трансфер вингера в 120 миллионов евро.
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