«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Санчо 120 миллионов фунтов Руководство «Манчестер Юнайтед» уверен, что сможет выиграть гонку за трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на The Mirror, в Манчестере верят в то, что им удастся обойти «Челси» и «Ливерпуль» в борьбе за трансфер 19-летнего форварда. Руководство «манкунианцев» уверено, что сможет выделить на покупку правого вингера запрашиваемую немецкой командой сумму в 120 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что Санчо перешел в «Боруссию» в августе 2017 года из «Манчестер Сити» за 7,8 миллионов евро. За это время он принял участие в 84 поединках, отметившись 29 забитыми мячами и 40 результативными передачами. Также в активе правого вингера 11 матчей и два гола в составе сборной Англии.

В текущем сезоне Санчо сыграл 29 матчей – на его счету 15 голов и 17 ассистов. Его команда занимает третье место в бундеслиге, имея в своем активе 39 очков после 21 тура.

Портал Transfermarkt оценивает трансфер вингера в 120 миллионов евро.