Рейнгольд будет похоронен 14 февраля на Николо-Архангельском кладбище Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд скончался во вторник в возрасте 77 лет.

- Он будет похоронен 14 февраля на Николо-Архангельском кладбище, - приводит ТАСС слова бывшего полузащитника и генерального директора красно-белых Сергея Шавло. Рейнгольд скончался во вторник в возрасте 77 лет в Москве в городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева.