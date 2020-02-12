Тарасов выложил фото с парикмахером азиатской внешности с подписью «коронавирус» Бывший полузащитник «Локомотива» тренировался на двух сборах вместе с «Рубином».

Дмитрий Тарасов на своей странице в Instargam опубликовал свою фотографию вместе с парикмахером азиатской внешности, сделав подпись: «Коронавирус».

Напомним, что ранее полузащитник «Тоттенхэма» Дале Алли был подвергнут резкой критике за шутки в Интернете о коронавирусе. Алли обвиняли в расизме, и ему пришлось публично извиняться, а Футбольная ассоциация Англии рассмотрит вопрос с возможным наказанием полузащитника национальной сборной за его поведение.

Тарасов досрочно покинул второй сбор казанского «Рубина», куда был приглашен на просмотр, присоединившись к семье после рождения своей третьей дочери.

Дмитрий выступал за «Локомотив» с 2010-го по июль 2019 года, сыграв за железнодорожников в РПЛ 152 матч и забив 11 голов. Прошлым летом 32-летний полузащитник так и не смог найти себе новую команду и с тех пор не выступал на профессиональном уровне.