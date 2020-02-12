В Египте надеются, что Салах поможет сборной на Олимпиаде в Токио Каждый участник футбольного турнира может заявить трех игроков старше 23 лет.

Главный тренер олимпийской сборной Египта Шавки Гариб заявил о том, что надеется на помощь нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха на футбольном турнире на предстоящей Олимпиаде в Токио.

«Мы вызовем трех игроков национальной сборной, страны, – цитирует Гариба KingFut. – Пока мы утвердили только кандидатуру Салаха, потому что он является одним из лучших футболистов в мире. Пока я не говорил лично с Мохамедом, но мы рассчитываем, что он будет готов приложить немало усилий, играя за сборную».

Футбольный турнир Олимпиады в Токио пройдет в шести японских городах с 22 июля по 8 августа. Сборная Египта гарантировала себе право выступить на Олимпийских играх в ноябре прошлого года, выиграв молодежный Кубок африканских наций (U-23).

Если Салах отправится на турнир, ему придется пропустить предсезонную подготовку «Ливерпуля».

На счету Мохамеда 41 гол в 67 матчах за свою национальную команду. В нынешнем сезоне 27-летний нападающий в 22 матчах АПЛ забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.