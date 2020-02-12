В Египте надеются, что Салах поможет сборной на Олимпиаде в Токио

Главный тренер олимпийской сборной Египта Шавки Гариб заявил о том, что надеется на помощь нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха на футбольном турнире на предстоящей Олимпиаде в Токио.
«Мы вызовем трех игроков национальной сборной, страны, – цитирует Гариба KingFut. – Пока мы утвердили только кандидатуру Салаха, потому что он является одним из лучших футболистов в мире. Пока я не говорил лично с Мохамедом, но мы рассчитываем, что он будет готов приложить немало усилий, играя за сборную».
Футбольный турнир Олимпиады в Токио пройдет в шести японских городах с 22 июля по 8 августа. Сборная Египта гарантировала себе право выступить на Олимпийских играх в ноябре прошлого года, выиграв молодежный Кубок африканских наций (U-23).
Если Салах отправится на турнир, ему придется пропустить предсезонную подготовку «Ливерпуля».
На счету Мохамеда 41 гол в 67 матчах за свою национальную команду. В нынешнем сезоне 27-летний нападающий в 22 матчах АПЛ забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.
Покер российских вратарей. Шестеркин, Василевский, Худобин, Варламов привели свои клубы к победам Наши воротчики продолжают покорять НХЛ. На сей раз выиграли все четверо, которые вышли в старте, пропустив в сумме шесть шайб. 12.02.2020 15:00 Хоккей Славин Виталий В финале будет Дрим-Тим. Австриец Тим пробился в решающий матч Australian Open «Советский спорт» – о втором полуфинале австралийского «мейджора». 31.01.2020 18:00 Теннис Велиев Эмиль «В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром Близкие Ольги Севастьяновой объявили сбор средств для спортсменки. 11.02.2020 21:00 Фигурное катание Иванова Дарья «Мать мы настроили, чтобы она не плакала». Дагестанского бойца парализовало после неудачного падения Пайзутдин Алиев сломал шею во время поединка. 12.02.2020 17:00 ММА Иванова Дарья Владимир Ильин: На шутки в «Ахмате» нет ни времени, ни сил Автор четырех голов «Урала» в первой части сезона зимой перебрался из Екатеринбурга в Грозный. 27-летний нападающий рассказал о том, как осваивается в новой команде. 12.02.2020 13:30 Футбол Григорьевская Юлия Подача – на вылет. Плохая подача привела Павлюченкову к поражению Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в полуфинал Australian Open. В среду россиянка уступила Гарбине Мугурусе – 5:7, 3:6. Больше наших игроков в одиночных сетках не осталось. 29.01.2020 15:30 Теннис Мысин Николай Дмитрий Селюк: Кокорин не перейдет в «Арсенал», Месси не покинет «Барселону» Несколько дней назад один из лидеров тульского клуба Сергей Ткачев заявил нашему изданию, что в «Арсенале» были бы рады видеть Александра Кокорина. 11.02.2020 12:00 Футбол Григорьевская Юлия В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанции Очередная провальная гонка нашей сборной на Кубке мира. В одиночной смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Кристина Резцова финишировали 13-ми.
25.01.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев «Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья Ни Медведева, ни Рублева. Даниил и Андрей оступились в четвертом круге в Мельбурне Мы ждали на Australian Open российский четвертьфинал, в котором могли встретиться Андрей Рублев и Даниил Медведев. В итоге же не дождались на этой стадии никого. Рублев уступил Александру Звереву. Медведев – Станисласу Вавринке. 27.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай