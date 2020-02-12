ФИФА учредила специальный фонд для футболистов, которые не получают зарплату Международная федерация выделит 21 миллион долларов.

Официальный сайт Международной федерации футбольных ассоациаций сообщает о том, что ФИФА, Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) и организация World Players’ Union достигли договоренности о создании фонда ФИФА для футболистов. Цель – оказать финансовую поддержку тем футболистам, которые не получают зарплату в своих клубах, а также вообще лишились шансов получить полагающиеся выплаты по контрактам.

С 1 июля нынешнего года до лета 2022-го ФИФА выделит 16 миллионов долларов в этот специальный фонд. Еще 5 миллионов долларов будут выделены на то, чтобы покрыть долги перед футболистами за период с июля 2015-го по июнь нынешнего года.

Президент профсоюза футболистом FIFPRO Филипп Пиа, комментируя инициативу ФИФА, отметил, что за последние пять лет в 20 странах мира прекратили существования более 50 профессиональных клубов, что создало трудности для сотен футболистов.