ФИФА учредила специальный фонд для футболистов, которые не получают зарплату

Официальный сайт Международной федерации футбольных ассоациаций сообщает о том, что ФИФА, Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) и организация World Players’ Union достигли договоренности о создании фонда ФИФА для футболистов. Цель – оказать финансовую поддержку тем футболистам, которые не получают зарплату в своих клубах, а также вообще лишились шансов получить полагающиеся выплаты по контрактам.
С 1 июля нынешнего года до лета 2022-го ФИФА выделит 16 миллионов долларов в этот специальный фонд. Еще 5 миллионов долларов будут выделены на то, чтобы покрыть долги перед футболистами за период с июля 2015-го по июнь нынешнего года.
Президент профсоюза футболистом FIFPRO Филипп Пиа, комментируя инициативу ФИФА, отметил, что за последние пять лет в 20 странах мира прекратили существования более 50 профессиональных клубов, что создало трудности для сотен футболистов.
«Я самоучка, не судите строго». Пропустившая ЧЕ-2020 Евгения Медведева стала дизайнером Фигуристка объявила о новой коллекции одежды с собственными рисунками. 12.02.2020 18:00 Фигурное катание Иванова Дарья Антирекорд побили. Падаем дальше? У России нет медалей уже 26 гонок подряд Последняя гонка перед чемпионатом мира закончилась так же, как 25 предыдущих – сборная России осталась без наград. Три наши девушки в женском масс-старте финишировали дружной группой. На 19-м, 20-м и 21-м местах. 26.01.2020 19:45 Биатлон Мысин Николай В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанции Очередная провальная гонка нашей сборной на Кубке мира. В одиночной смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Кристина Резцова финишировали 13-ми.
25.01.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев Принц победил Короля. Тим выбил Надаля с Australian Open Рафаэль Надаль уступил Доминику Тиму, а Александр Зверев обыграл Стэна Вавринку. «Советский спорт» – о мужских четвертьфиналах среды на Открытом чемпионате Австралии. 29.01.2020 19:00 Теннис Велиев Эмиль Владимир Ильин: На шутки в «Ахмате» нет ни времени, ни сил Автор четырех голов «Урала» в первой части сезона зимой перебрался из Екатеринбурга в Грозный. 27-летний нападающий рассказал о том, как осваивается в новой команде. 12.02.2020 13:30 Футбол Григорьевская Юлия Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай Названы пять причин неудач российских биатлонистов Президент СБР рассказал, как руководство исправляет ситуацию. 10.02.2020 21:30 Биатлон Волохов Юрий Фееричная «Тампа» Кучерова смела со своего пути и Малкина Обзор игрового дня в НХЛ. 12.02.2020 08:30 Хоккей Трофименко Кирилл «Он рубил такие вещи, что становилось не по себе». Не стало Валерия Рейнгольда Легендарный игрок «Спартака» скончался 11 февраля на 78-м году жизни. 12.02.2020 00:30 Футбол Мысин Николай