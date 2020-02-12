Тарасова обвинили в расизме после шутки о коронавирусе По последним данным из-за этой болезни скончались больше тысячи человек.

Российский полузащитник Дмитрий Тарасов, проходящий сборы в казанском «Рубине», подвергся критике за фотографию в соцсети, где он изображен с парикмахером азиатской внешности. Все бы ничего, но экс-игрок «Локомотива» подписал парикмахера как «коронавирус».

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) считает этот снимок проявлением расизма и уже выступила с официальным заявлением.

«Фото, выложенное Тарасовым, по нашему мнению, является расистским оскорблением. В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными, к сожалению, мы все больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ в отношении игроков из Азии.

РФС может принимать к игроку соответствующие санкции в соответствии с дисциплинарными правилами, нужно обратиться к ним за деталями», – приводит заявление пресс-службы FARE агентство «РИА Новости».