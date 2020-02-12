«Урал» обыграл «Текстильщик» благодаря голу Панюкова (видео) По итогам первой половины сезона клуб из Екатеринбурга занял 9-е место в таблице.

Футболисты «Урала» продолжают подготовку ко второй половине сезона.

Сегодня, 12 февраля команда Дмитрия Парфенова нанесла поражение ивановскому «Текстильщику». Встреча прошла в городе Пафос (Кипр) и завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал российский нападающий Андрей Панюков. Он поразил ворота соперника на 85-й минуте.

Добавим, что ранее в среду «Урал» уступил шведскому клубу «Браге» (2:3).