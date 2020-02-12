СМИ: Кардозу близок к переходу в «Тамбов» Об этом сообщает «Чемпионат».

Полузащитник московского «Динамо» Мигел Кардозу покинет столичный клуб в зимнее трансферное окно.

Согласно источнику, 25-летний португалец отправится в «Тамбов» на правах аренды. О других деталях возможной сделки не уточняется.

Напомним, футболист выступает за «Динамо» с августа 2018 года. В текущем сезоне он провел шесть матчей и забил один гол. Контракт игрока рассчитан до июня 2022 года.

Что касается «Динамо», то команда занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. После 19 туров в ее активе 24 очка.