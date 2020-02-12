Геннадий Орлов: Кокорин ожидает от «Зенита» длительного контракта Ранее футболист был переведен во второй состав за отказ переходить в «Сочи» на правах аренды.

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился информацией о планах форварда «Зенита» Александра Кокорина, чей контракт с питерским клубом истекает летом 2020 года.

«Все мы ждем. Кокорин не скрывает, что ожидает от «Зенита» длительного контракта, года на два или два плюс один. Но пока этого контракта нет. Может, если «Зенит» подпишет контракт, может, закончится история с «Сочи», поедет или не поедет. Ждем. На данный момент вопрос с Кокориным открыт», – сказал Орлов в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, Кокорин отказался переходить в «Сочи» на правах аренды, после чего был отправлен в «Зенит-2». В настоящий момент футболист вместе с командой находится на сборах в Турции.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в услугах игрока также заинтересован «Рубин».