Сарри представил, как в «Барселоне» могут отреагировать на его заявление о возможном трансфере Месси Ранее сообщалось, что аргентинец хочет покинуть «Камп Ноу» летом 2020 года.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри отказался комментировать слухи о возможном трансфере форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Он подчеркнул, что это может не понравиться боссам каталонского клуба.

«Уверен, кто-нибудь из совета директоров скажет: «Какого черта нужно этому Сарри». Я должен уважать «Барселону», поэтому не буду говорить на этот счет», – цитирует итальянца Omnisport.

Контракт 32-летнего аргентинца истекает летом 2021 года. По слухам, в соглашении прописана опция, согласно которой, Месси может покинуть «Барселону» до его окончания без суммы отступных.