Слуцкий пошутил над карьерой Дзюбы за рубежом: Мечты и реальность (видео) Ранее специалист изобразил игрока в качестве котенка, который видит в отражении льва.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

Он представил, как бы сложилась карьера игрока в зарубежном клубе и опубликовал видеоролик в соцсети, подписав его так: «Артем Дзюба и его карьера за рубежом. Мечты и реальность».

Ранее сообщалось, что 31-летний нападающий интересен французскому «Марселю». Сам футболист сообщал, что этой зимой мог оказаться в «Тоттенхэме», однако, питерцы отказались его отпускать.