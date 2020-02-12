Слуцкий пошутил над карьерой Дзюбы за рубежом: Мечты и реальность (видео)

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.
Он представил, как бы сложилась карьера игрока в зарубежном клубе и опубликовал видеоролик в соцсети, подписав его так: «Артем Дзюба и его карьера за рубежом. Мечты и реальность».
Ранее сообщалось, что 31-летний нападающий интересен французскому «Марселю». Сам футболист сообщал, что этой зимой мог оказаться в «Тоттенхэме», однако, питерцы отказались его отпускать.
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