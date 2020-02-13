Слуцкий высмеял технику Дзюбы: Это финальная. Голосуйте (видео) Ранее наставник казанцев посмеялся над мечтами игрока о зарубежной карьере.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал очередную шутку, посвященную форварду «Зенита» Артему Дзюбе. «Без шансов. Без вариантов. Это финальная. Голосуйте», – написал Слуцкий, опубликовав видео, где футболист питерского клуба чеканит мяч. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leonid Slutsky 🇷🇺 (@leonid.slutsky) 12 Фев 2020 в 12:14 PST