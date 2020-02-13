Слуцкий высмеял технику Дзюбы: Это финальная. Голосуйте (видео)

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал очередную шутку, посвященную форварду «Зенита» Артему Дзюбе.
«Без шансов. Без вариантов. Это финальная. Голосуйте», – написал Слуцкий, опубликовав видео, где футболист питерского клуба чеканит мяч.
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