У Даниэла Алвеса украли машину Бывший футболист «Барселоны» и «Ювентуса» сейчас выступает за «Сан-Паулу».

Globo Esporte cо ссылкой на TV Record сообщает о том, что у защитника бразильского клуба «Сан-Палу» угнали автомобиль.

Происшествие произошло в ночь со вторника на среду в Сан-Паулу в районе Пинейрос. Злоумышленники проникли на стоянку, а затем, угрожая оружиям ее сотрудникам, угнали автомобиль Алвеса. Сам футболист при этом не присутствовал. 12 февраля он подал заявление об угоне в полицию.

В августе прошлого года Алвес в качестве свободного агента перешел из «Пари Сен-Жермен» в «Сан-Паулу». В прошлогоднем чемпионате Бразилии 36-летний защитник сыграл 20 матчей, забив 2 гола и сделав 3 результативные передачи.

«Сан-Паулу» финишировал на шестом месте, отобравшись в групповой турнир Кубка Либертадорес.