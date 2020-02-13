СМИ: Мбаппе отказался от трансфера в «Барселону» - Советский спорт
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13 февраля 2020 01:49ФутболГичунцев Артур

СМИ: Мбаппе отказался от трансфера в «Барселону»

Об этом сообщает El Chiringuito.

Уилфрид Мбаппе, отец нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, встречался с руководством «Барселоны» и обсуждал возможный трансфер игрока на «Камп Ноу».

Согласно источнику, чемпион Испании дважды пытался договориться о переходе 21-летнего футболиста, однако, его отец был непреклонен и заявил представителям каталонцев, что его сын покинет «ПСЖ» только ради трансфера в мадридский «Реал».

По слухам, чемпион мира подпишет соглашение с испанским клубом летом 2020 года. В текущем сезоне он провел 27 матчей, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.

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