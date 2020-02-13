СМИ: Санчо согласился перейти в «Манчестер Юнайтед» Контракт игрока с «Боруссией» рассчитан до июня 2022 года.

Нападающий «Боруссии» и сборной Англии Джейдон Санчо готов перейти в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Mirror, в том случае, если трансфер состоится, футболист станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Напомним, Санчо перешел в «Боруссию» в августе 2017 года из «Манчестер Сити» за 7,8 миллионов евро. За это время он принял участие в 84 поединках, отметившись 29 забитыми мячами и 40 результативными передачами. Также в активе игрока 11 матчей и два гола в составе сборной Англии.

В текущем сезоне Санчо сыграл 29 матчей – на его счету 15 голов и 17 результативных передач.

Ранее британские СМИ сообщили, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за 19-летнего футболиста 120 миллионов евро.