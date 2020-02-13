Фоде Балло-Туре: «Монако» хочет выйти на лидирующие позиции в чемпионате Франции Защитник «Монако» Фоде Балло-Туре – на пресс-конференции перед матчем с «Монпелье» в 24-м туре чемпионата Франции.

– Конечно же, победы идут на пользу команде. Нужно продолжать их одерживать, и мы над этим работаем. Мы хотим выйти на лидирующие позиции в чемпионате. Большая работа проводится относительно сосредоточенности и уверенной игры в обороне. Роберт Морено подталкивает нас к тому, что мы должны помогать друг другу на поле. Начало сезона выдалось для меня непростым. Мне немного не хватало уверенности в себе. В последних нескольких матчах в этом аспекте я чувствую себя лучше и надеюсь, что смогу вернуться сильнее, чтобы помочь команде, – цитирует Балло-Туре официальный сайт «монегасков».

Отметим, что встреча между «Монако» и «Монпелье» состоится 14 февраля в 22.45 по московскому времени. Подопечные Роберта Морено занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Команда отстает от своего будущего соперника на два очка.

Что касается Балло-Туре, то 23-летний защитник принял участие в 21 матче нынешнего сезона, заработав пять желтых карточек.