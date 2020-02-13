Костас Манолас: Против «Интера» «Наполи» играл с высоко поднятой головой Неаполитанцы одержали победу в первом полуфинальном матче Кубка Италии.

Защитник «Наполи» Костас Манолас поделился эмоциями после победы над «Интером» в Кубке Италии.

«Мы сегодня отлично выступили, и все ребята заслуживают похвалы. Мы играли с высоко поднятой головой против сильной команды. Наш выход в финал по-прежнему 50 на 50, потому что «Интер» - отличная команда, они приедут к нам, чтобы сыграть в свою игру, поэтому мы хотим выиграть и во втором матче», - цитирует RaiSport Маноласа.

Напомним, вчера первый матч 1/2 финала Кубка Италии «Интер» – «Наполи» завершился победой гостей – 1:0. Единственный мяч был забит на 57-й минуте, а его автором стал испанский хавбек Фабиан Руис. Ответный поединок состоится 5 марта и пройдет в Неаполе.

Свои следующие матчи обе команды сыграют в рамках чемпионата страны. 16 февраля «Наполи» сыграет в гостях с «Кальяри», а днем позже, также на выезде, «Интер» встретится с «Лацио».

Добавим, что во втором полуфинале Кубка Италии сыграют «Милан» и «Ювентус». Первая встреча состоится сегодня на поле красно-черных и начнется в 22:45 мск.