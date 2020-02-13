«Бавария» видит в Хаверце замену Алькантаре Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 90 миллионов евро.

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц может перейти в «Баварию» этим летом.

Как сообщает Bild, руководство мюнхенского клуба будет заинтересовано в трансфере 20-летнего игрока в случае уход из клуба испанца Тиаго Алькантары. О возможной сумме сделки пока не сообщается.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны английских «Ливерпуля», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», а также испанского «Реала».

Напомним, что Хаверц, который является воспитанником академии «Байера», присоединился к основной команде в июле 2016 года. С тех пор атакующий полузащитник провел за клуб 131 встречу, записав на свой счет 33 забитых мяча и 24 голевые передачи. В составе сборной Германии он провел семь поединков (1 гол).

Контракт хавбека с леверкузенцами рассчитан до лета 2022 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов евро.