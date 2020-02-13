Хосеп Гвардиола: Если мы не обыграем «Реал», то руководство клуба может меня уволить Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола допустил, что в случае неудачи в Лиге чемпионов в этом сезоне может быть уволен из клуба.

– Я хочу выиграть Лигу чемпионов. Мечтаю об этом и очень рад готовиться к матчу с «Реалом» в ближайшие две недели. Эти две недели будут самыми счастливыми двумя неделями в моей работе. Если мы не обыграем «Реал», тогда президент или спортивный директор могут прийти и сказать: «Этого недостаточно, мы хотим выиграть Лигу чемпионов, мы тебя увольняем», – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, что в рамках 1/8 финала английский клуб сыграет против «Реала». Первая игра состоится 26 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу», ответная – 17 марта на «Этихаде».

Ранее Гвардиола вместе с командой вылетал на стадии 1/8 финала в сезоне 2016/2017 (от «Монако»), и дважды в 1/4 финала в сезонах 2017/2018 и 2018/2019 от «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».