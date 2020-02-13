«Рубин» взял Тарасова на сбор в Турцию Команды РПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона.

Казанский «Рубин» отправляется на третий зимний сбор в турецкий Белек.

В составе команды в Турции будет работать полузащитник Дмитрий Тарасов, находящийся в клубе на просмотре, сообщает пресс-служба казанцев.

Сегодня «Рубин» возвращается в турецкий Белек, где проведет третий зимний сбор, и по прилету, вечером, приступит к тренировкам 🏃🏻

Состав нашей команды 🇹🇷

⠀#РубиновыеСборы | #FCRK pic.twitter.com/bMe5V6SUNr — «Рубин» Казань (@fcrk) February 13, 2020

Полностью состав «Рубина» выглядит следующим образом:

Вратари: Юрий Дюпин, Иван Коновалов, Алексей Городовой.

Защитники: Владимир Гранат, Данил Сетпанов, Илья Самошников, Карл Старфельт, Константин Плиев, Николай Поярков, Олег Данченко, Пабло Сантос, Сильвие Бегич, Филип Уремович;

Полузащитники: Александр Зуев, Вячеслав Подберезкин, Дарко Йевтич, Денис Макаров, Дмитрий Тарасов, Евгений Башкиров, Зурико Давиташвили, Игорь Коновалов, Камиль Закиров, Оливер Абильдгор, Павел Могилевец, Солтмурад Бакаев, Хвича Кварацхелия;

Нападающие: Евгений Марков, Иван Игнатьев.

В ходе третьего сбора у «Рубина» запланировано три контрольных матча: с белорусской «Славией-Мозырь» (16 февраля), казахстанским «Кайратом» (19 февраля) и молдавским «Шерифом» (22 февраля). Сбор продлится до 22 февраля.

Напомним, после 19 туров казанцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. 1 марта «Рубин» сыграет в гостях против «Тамбова».