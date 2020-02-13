Источник: Аллегри летом возглавит английский клуб Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри вернется к работе будущим летом.

Как сообщает Corriere dello Sport, 52-летний специалист договорился с одним из «больших английских клубов». Вероятнее всего, речь идет о «Манчестер Юнайтед», руководство которого не в полной мере довольна работе Оле-Гуннара Сульшера – сейчас команда идет на восьмом месте в АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на шесть очков.

Ранее сообщалось, что в услугах итальянского специалиста заинтересован «Милан».

52-летний Аллегри остается безработным с лета прошлого года. Он работал с «Ювентусом» с 2014 по 2019 годы, выигралв с командой пять чемпионских титулов кряду. В 2015 и 2017 годы туринцы выходили в финал Лиге чемпионов, но дважды проиграли – соответственно «Барселоне» и мадридскому «Реалу».