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Смолов отказал «Манчестер Юнайтед» ради перехода в «Сельту» - Советский спорт
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13 февраля 2020 11:56ФутболНечаев Юрий

Смолов отказал «Манчестер Юнайтед» ради перехода в «Сельту»

Форвард уже сыграл два матча в чемпионате Испании.

Нападающий сборной России Федор Смолов мог перейти в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Faro de Vigo, английский клуб в январе искал замену травмированному Маркусу Рэшфорду и был заинтересован в российском футболисте.

По информации источника, Смолов отклонил предложение «МЮ» и перешел в «Сельту».

Напомним, россиянин находится в испанском клубе на правах аренды до конца сезона. Смолов уже успел провести два матча за новый клуб, не отметившись в них результативными действиями.

«Сельта» продолжает борьбу за выживание в испанской примере. Команда занимает 17-е место, набрав 20 очков после 23 туров. 17 февраля клуб из Виго сыграет в гостях против «Реала».

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