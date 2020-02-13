Смолов отказал «Манчестер Юнайтед» ради перехода в «Сельту»

Нападающий сборной России Федор Смолов мог перейти в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает Faro de Vigo, английский клуб в январе искал замену травмированному Маркусу Рэшфорду и был заинтересован в российском футболисте.
По информации источника, Смолов отклонил предложение «МЮ» и перешел в «Сельту».
Напомним, россиянин находится в испанском клубе на правах аренды до конца сезона. Смолов уже успел провести два матча за новый клуб, не отметившись в них результативными действиями.
«Сельта» продолжает борьбу за выживание в испанской примере. Команда занимает 17-е место, набрав 20 очков после 23 туров. 17 февраля клуб из Виго сыграет в гостях против «Реала».
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