«Ливерпуль» готов побороться за Санчо Контракт игрока с «Боруссией» рассчитан до июня 2022 года.

«Ливерпуль» стал еще одним клубом, претендующим на нападающего «Боруссии» и сборной Англии Джейдона Санчо.

Как информирует Daily Mail, ливерпульцы надеются, что в осуществлении трансфера поспособствуют хорошие отношения Юргена Клоппа и руководства дортмундского клуба.

Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что Санчо согласился перейти в «Манчестер Юнайтед», который готов заплатить за игрока 120 млн евро.

19-летний футболист перешел в «Боруссию» в августе 2017 года из «Манчестер Сити» за 7,8 миллионов евро. За это время он принял участие в 84 поединках, отметившись 29 забитыми мячами и 40 результативными передачами. Также в активе игрока 11 матчей и два гола в составе сборной Англии.

В текущем сезоне Санчо сыграл 29 матчей – на его счету 15 голов и 17 результативных передач.