Хавьер Рибалта – об уходе Паредеса в «ПСЖ»: Такие команды всегда должны переплачивать

– В начале переговоров, когда я общался со спортивным директором «ПСЖ», я сказал ему, что меньше чем за 40 миллионов Леандро никуда не уйдет. В Париже понимали, что Паредес важный для нас игрок, игрок сборной Аргентины. А мы понимали, что у них есть деньги. Конечно, когда ты покупаешь, цена поднимается или опускается в зависимости от того, кто ты и что можешь себе позволить. «Барселона», «Реал», «Манчестер Сити», «ПСЖ» – эти команды всегда должны переплачивать, – цитирует Рибалту Sport24.ru
Напомним, что Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» зимой 2019 года за 40 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 24 матча, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Ранее он выступал за «Боку Хуниорс», «Кьево», «Рому» и «Эмполи». За сборную Аргентины полузащитник сыграл в 24 играх.
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