Московский «Арарат» прекратил существование Ранее клуб лишили лицензии на выступление в ПФЛ.

Московский футбольный клуб «Арарат» прекратил свое существование. Об этом в интервью Sport24.ru заявил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев:

«Арарат» лишен лицензии из-за долгов. Клуб прекратил свое существование».

5 февраля на Бюро Исполкома Российского футбольного союза было принято решение об исключении «Арарата» из числа участников ПФЛ сезона-2019/20. Клуб занимал 8-е место в турнирной таблице ПФЛ зоны «Центр» и набрал 23 очка в 17 матчах.

Футбольный клуб «Арарат» был создан в конце марта 2017 года при поддержке Ассоциации армянской молодежи Москвы. Команда была названа в честь одноименного ереванского клуба.

В сезоне-2017/18 «Арарат» выиграл первенство ПФЛ в зоне «Центр», однако отказался подниматься в ФНЛ. Клуб переехал в Армению и уже под названием «Арарат-Армения» получила право играть в чемпионате армянской премьер-лиги.

В январе 2019 года было объявлено о возобновлении существования московского «Арарата», и летом команда стартовала в первенстве ПФЛ.