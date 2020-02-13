Софьян Ханни: «Спартак» – это хороший опыт, но я хотел показать гораздо больше

– У меня был длинный контракт – на 3,5 года. И я хотел биться в чемпионате и еврокубках. Так же, как было в «Андерлехте»: мы побеждали в бельгийской лиге, играли в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В «Спартаке» у меня были те же цели. Я хотел стать чемпионом, но дела шли не так, как я планировал. В Брюсселе я был капитаном и играл в каждом матче. А в «Спартаке» игрового времени было недостаточно. Когда тренер поменялся, я стал выходить и забивать. Но все изменилось во время зимней паузы. В марте мы вернулись в Москву, и я опять остался без практики. Стало ли в целом время, проведенное в «Спартаке», разочарованием? Конечно! Это хороший опыт, но я хотел показать гораздо больше. Хотел взять какой-нибудь титул. Так что разочарованием стал уход, – цитирует Ханни Sport24.ru.
Алжирский хавбек выступал за «Спартак» с января 2018 года по лето 2019-го. За это время он провел в составе красно-белых 38 матчей, забил шесть голов и отдал восемь голевых передач.
На данный момент 29-летний Ханни выступает за катарскую «Аль-Гарафу», отметившись десятью голами и четырьмя ассистами в 13 поединках.
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