РФС собирается продлить контракт с Черчесовым

Глава РФС Александр Дюков заявил о том, что в ближайшее время может быть заключен новый контракт с главным тренером национальной сборной России Станиславом Черчесовым.
«Вполне возможно, что в ближайшее время с Черчесовым будет подписано новое соглашение», – цитирует Дюкова корреспондент Sport24.ru
Черчесов работает со сборной с августа 2016 года. Под руководством Станислава Саламовича российская команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году и завоевала путевку на Евро-2020. Нынешний контракт 56-летнего Черчесова заканчивается после чемпионата Европы.
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