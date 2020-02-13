РФС собирается продлить контракт с Черчесовым Об этом заявил президент Российского футбольного союза Дюков.

Глава РФС Александр Дюков заявил о том, что в ближайшее время может быть заключен новый контракт с главным тренером национальной сборной России Станиславом Черчесовым.

«Вполне возможно, что в ближайшее время с Черчесовым будет подписано новое соглашение», – цитирует Дюкова корреспондент Sport24.ru

Черчесов работает со сборной с августа 2016 года. Под руководством Станислава Саламовича российская команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году и завоевала путевку на Евро-2020. Нынешний контракт 56-летнего Черчесова заканчивается после чемпионата Европы.