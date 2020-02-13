История с шампанским помешала Кокорину перейти в «Монако» Французский клуб рассматривал возможность трансфера в 2016 году.

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал о том, что монегаски три с половиной года назад отказались от приглашения Александра Кокорина из-за скандальной истории, случившейся с нападающим сборной России после Евро-2016.

«У «Монако» российский владелец, а потому больше информации о рынке РПЛ, больше возможностей на нем, – рассказал Васильев в интервью Чемпионат.com – Было время, мы и Кокорина рассматривали. Но после известной истории с шампанским в Монако наш интерес пропал. Он перестал соответствовать нашему имиджу. Предчувствовали? Возможно, и так. Тем более этот случай не исключительный, мы не раз отказывались от футболиста по соображениям репутации.

Какое-то время рассматривали центрального защитника из Португалии. Он сейчас играет в «Олимпиакосе», недавно вернулся в сборную. Очень сильный защитник, но была неприятная история. Ему не отдавали долги, и они с ребятами пошли их выбивать. Следили за ним, но решили отойти от этого варианта».

В начале июля 2016 года, после того, как сборная России покинула досрочно чемпионат Европы, большой резонанс в СМИ получило видео вечеринки в ночном клубе Twiga в Монте-Карло, в которой принимали участие Кокорин и Павел Мамаев. После этого Александр был переведен в состав «Зенита-2».

Сегодня стало известно, что 28-летний нападающий согласился выступать за «Сочи» на правах аренды в весенней части сезона.