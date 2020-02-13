Совладелец «Герты» Виндхорст: Клинсманн поступил как тинейджер, в бизнесе так нельзя Основной инвестор берлинского клуба прокомментировал уход тренера.

Ларс Виндхорст, которому принадлежат 49,9 процентов акций берлинской «Герты», прокомментировал решение Юргена Клинсманна об увольнении с поста главного тренера.

«Мне жаль, что Клинсманн покинул вот так, – цитирует Виндхорста ESPN. – Я говорил с ним по телефону, он принес извинения. Но, к сожалению, учитывая, как он ушел с поста главного тренера, он уже не сможет работать в совете директоров клуба. Способ его ухода с поста главного тренера был неприемлемым.

Такие вещи может делать только тинейджер, однако в мире бизнеса так поступать нельзя. Имя Клинсманна упоминалось нами в глобальной среде. И мы близки к тому, чтобы привлечь новых спонсоров».

Бывший тренер сборных Германии и США Клинсманн возглавил «Герту» 27 ноября после увольнения хорвата Анте Човича. 11 февраля чемпион мира 1990 года подал в отставку, не проработав в берлинском клубе и трех месяцев. Свое решение тренер объяснил разногласиями с руководством по поводу методов своей работы.

«Герта» после 21 тура занимает 14-е место в чемпионате Германии. 15 февраля столичная команда сыграет в гостях с «Падерборном».