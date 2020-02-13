Малком: Вижу, что болельщики «Зенита» меня любят 22-летний футболист перебрался в РПЛ летом 2019 года.

Форвард «Зенита» Малком не жалеет о переходе в питерский клуб. Он заявил, что доволен своим положением в команде и хочет добиться серьезных результатов.

«В тот момент я получил четыре предложения от разных клубов, но «Зенит» очень хотел видеть меня в команде. В этом клубе бразильцы творили историю. Я тоже хочу стать его частью и превратиться в идола.

Я вижу, что болельщики меня любят. Тренеры постоянно интересуются, как мои дела, поэтому я не жалею», – цитирует Малкома Marca.