Источник: «Локомотив» не договорился с агентом Выдры Чешский нападающий выступает за английский «Бернли».

Московский «Локомотив» не смог договориться об аренде чешского форварда Матея Выдры из-за разногласий с агентом футболиста «Бернли». Чемпионат.com сообщает, что переговоры о переходе могу возобновиться только, если агент Выдры пойдет на встречу представителям железнодорожников.

Ранее СМИ публиковали информацию о том, что помимо «Локомотива» на 27-летнего чешского нападающего претендует также московский ЦСКА.

Выдра перешел в «Бернли» из другого английского клуба «Дерби» за 12,2 млн евро в августе 2018 года, однако с тех пор отметился лишь 2 голами и 4 результативными передачами в 26 матчах. В нынешнем сезоне Матей шесть раз появлялся на поле в матчах АПЛ, отметившись одним голевым пасом.