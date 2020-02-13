Семин – о ситуации с продажей Миранчука: Есть моменты, которые мне не нравятся - Советский спорт
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13 февраля 2020 23:24Футбол

Семин – о ситуации с продажей Миранчука: Есть моменты, которые мне не нравятся

Ранее сообщалось, что Алексей интересен топ-клубам Европы, в том числе «Ювентусу», «Милану», «Манчестер Сити» и «Атлетико».

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин обозначил свою позицию по уходу полузащитника сборной России Алексея Миранчука.

«Есть некоторое моменты, которые мне не нравятся. Мы продаём Миранчука, есть такие позывы. Миранчука не надо продавать – за Миранчуком должны приходить и предлагать. А тогда нужно думать, хороший это клуб или плохой.

В большей степени это должно быть решение самого игрока. Может быть, он не хочет уходить. Зачем ему уходить, если это клуб невысокого уровня? В «Локомотиве» он прекрасно себя чувствует. Он растёт здесь, набирается сил, играет в национальной сборной. Мы его видим каждый день. Поэтому его не надо никуда предлагать.

Если он будет достоин, значит серьёзный клуб сам придёт и заберёт его, даст хорошие деньги. Предлагать его не надо, это удешевляет нашего игрока. Он ведь не игрушка», – заявил специалист Нобелю Арустамяну.

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