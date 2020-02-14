Сергей Прядкин: Считаю, что футбол на ТВ должен быть обязательно Его слова приводит ТАСС.

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о возможном уходе от телевидения.

«Такие вопросы нельзя обсуждать абстрактно, в отрыве от реальности. Мы подписали соглашение с «Матч ТВ», по которому все права, включая трансляции в интернете, принадлежат вещателю, действуем в его рамках. Если говорить о трансляциях в интернете, то, действительно, этот сегмент считается самым перспективным, есть смысл его развивать и осваивать, думаю, наш вещатель тоже это понимает.

При этом нельзя говорить о том, что телевидение совсем не нужно, ведь большая часть населения в силу возраста или местоположения смотрит именно телевизор. Мы и так сократили количество матчей на федеральном канале, чтобы создать условия роста системы платного вещания. Считаю, что футбол на ТВ должен быть обязательно, главное сохранить правильный баланс», – сказал Прядкин.