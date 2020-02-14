Вадим Васильев: Верю, что «Монако» по силам вернуться в Лигу чемпионов Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев - о перспективах «Монако» в текущем сезоне чемпионата Франции.

- Я думаю, что «Монако» вполне может претендовать на бронзу. Отрыв от занимающего третье место «Ренна» очень небольшой, а качество футболистов позволяет монегаскам обыгрывать любую команду Лиги 1. Так что я верю: клубу по силам вернуться в Лигу чемпионов, - приводят слова Васильева «Известия».

Напомним, что после 24 туров «Монако» с 35 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице лиги 1, уступая идущему на третьем месте «Ренну» шесть баллов.