Вадим Васильев: 70-80 миллионов евро за Головина - вполне адекватные деньги Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев считает, что второй сезон во французском клубе для полузащитника Александра Головина складывается гораздо лучше, чем первый.

- Второй сезон однозначно складывается для Саши гораздо лучше, чем первый. Но в команде определенные трудности: смена тренера, изменение игровой схемы. Это всегда сказывается на игроках. Особенно созидающих. При этом скажу, что уверен - мы еще не увидели Головина на его топ-уровне. Лучшее у него впереди.

- Головин обошелся «Монако» в €30 млн. При удачном стечении обстоятельств клуб сможет заработать на его перепродаже?

- Его агент говорил о цифрах €70–80 млн. Думаю, это вполне адекватные деньги за Головина, если он продолжит прогрессировать, - приводят слова Васильева «Известия».

Напомним, что после 24 туров «Монако» с 35 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице лиги 1, уступая идущему на третьем месте «Ренну» шесть баллов.