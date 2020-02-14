Вадим Васильев: 70-80 миллионов евро за Головина - вполне адекватные деньги

- Второй сезон однозначно складывается для Саши гораздо лучше, чем первый. Но в команде определенные трудности: смена тренера, изменение игровой схемы. Это всегда сказывается на игроках. Особенно созидающих. При этом скажу, что уверен - мы еще не увидели Головина на его топ-уровне. Лучшее у него впереди.
- Головин обошелся «Монако» в €30 млн. При удачном стечении обстоятельств клуб сможет заработать на его перепродаже?
- Его агент говорил о цифрах €70–80 млн. Думаю, это вполне адекватные деньги за Головина, если он продолжит прогрессировать, - приводят слова Васильева «Известия».
Напомним, что после 24 туров «Монако» с 35 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице лиги 1, уступая идущему на третьем месте «Ренну» шесть баллов.
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