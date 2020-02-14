Вадим Васильев: Если Смолову удастся показать свой уровень, он вполне может закрепиться в Ла Лиге Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев - переходе нападающего Федора Смолова в «Сельту».

- Думаю, да. Он поиграет в топ-чемпионате. Важно именно слово «поиграет», так как «Сельта» рассчитывает на него как на футболиста основного состава. Если у Федора получится показать свой уровень, он вполне может закрепиться в Ла Лиге, - приводят слова Васильева «Известия».

Напомним, что после 24 туров «Монако» с 35 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице лиги 1, уступая идущему на третьем месте «Ренну» шесть баллов.

Напомним, россиянин находится в испанском клубе на правах аренды до конца сезона. Смолов уже успел провести два матча за новый клуб, не отметившись в них результативными действиями.

«Сельта» продолжает борьбу за выживание в испанской примере. Команда занимает 17-е место, набрав 20 очков после 23 туров. 17 февраля клуб из Виго сыграет в гостях против «Реала».