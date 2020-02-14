Агент: Италия – второй дом Погба. Он хочет вернуться в «Ювентус» Француз выступал за «старую синьору» с 2012 по 2016 год.

Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, рассказал о желании футболиста вернуться в «Ювентус».

«Италия – второй дом Погба. Он хочет вернуться в «Ювентус», но посмотрим, время покажет. Думаю, этот вопрос решится после Евро-2020.

Конечно, он хочет играть на высшем уровне, но если в «МЮ» непростая ситуация, то бежать от проблем он не собирается», – цитирует агента The Mirror.

Напомним, 26-летний Погба вернулся в «МЮ» из «Ювентуса» летом 2016 года за 105 млн евро. С тех пор он сыграл 150 матчей, забил 31 гол и отдал 31 результативный пас.

В текущем сезоне из-за проблем со здоровьем француз провел лишь 8 матчей, отметившись двумя ассистами. Его контракт действует до 30 июня 2021 года, а трансферный лист оценивается в 100 млн евро.