Шатов останется в «Зените» как минимум до лета Полузащитник Олег Шатов останется в «Зените» как минимум до лета.

По информации «БИЗНЕС Online», интерес со стороны Сочи к 29-летнему полузащитнику действительно был, но в клубе из Санкт-Петербурга решили оставить игрока в команде до июня.

Как отмечает издание, сам Шатов также не был склонен переходить в сочинский клуб.

В текущем сезоне Шатов провел 14 матчей за «Зенит» во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и пять голевых передач.