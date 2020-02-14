Поздравление от «Динамо» с 14 февраля: Люблю тебя больше, чем гол «Спартаку» с 55 метров (фото) Бело-голубые представили в инстаграме оригинальные валентинки.

Официальный твиттер московского «Динамо» необычно поздравил болельщиков бело-голубых с днем всех влюбленных.

Были опубликованы девять открыток с фотографиями динамовских футболистов с фразами о любви. В частности, валентнику с Владимиром Рыковым украшает надпись: «Люблю тебя больше, чем гол «Спартаку» с 55 метров».

Напомним, что 25 августа 2018 года в дерби против «Спартака» на «Открытие Арене» Рыков забил Александру Максименко ударом со своей половины поля с дистанции в 57 метров. Тот матчи со счетом 2:1 выиграли красно-белые.