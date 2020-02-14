В Англии сообщили, что «МЮ» готов продать Погба за 100 млн евро Ранее его агент заявил, что француз не против вернуться в «Ювентус».

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба с большой долей вероятности покинет англичан в летнее межсезонье.

Как сообщает The Guardian, «красные дьяволы» готовы расстаться с чемпионом мира, если за его уход предложат 100 млн евро.

Напомним, 26-летний футболист вернулся в «МЮ» из «Ювентуса» летом 2016 года за 105 млн евро. С тех пор он сыграл 150 матчей, забил 31 гол и отдал 31 результативный пас.

В текущем сезоне из-за проблем со здоровьем француз провел лишь 8 матчей, отметившись двумя ассистами. Его контракт действует до 30 июня 2021 года, а трансферный лист оценивается в 100 млн евро.