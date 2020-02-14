«Спартак» подписал новый контракт с полузащитником Маркитесовым Об этом информирует клубная пресс-служба.

Полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Маркитесов продлил соглашение с клубом до лета 2023 года. О других деталях сделки не уточняется.

Напомним, 18-летний хавбек – воспитанник красно-белых. В 2018 году он начал играть за дубль, а через год стал игроком «Спаратака-2», который выступает в ФНЛ. Этой зимой главный тренер основы Доменико Тедеско взял его на зимние сборы.

Добавим, что в текущем сезоне Маркитесов провел за «Спартак-2» 23 матча и забил два гола.