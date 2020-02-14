Васильев оценил Головина в 80 млн евро Российский футболист выступает в чемпионате Франции с 2018 года.

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев, при котором клуб купил у ЦСКА Александра Головина, высказался о текущей трансферной стоимости футболиста.

«Второй сезон однозначно складывается для Саши гораздо лучше, чем первый. При этом скажу, что уверен – мы еще не увидели Головина на его топ-уровне. Лучшее у него впереди.

Сколько сможет заработать клуб на его продаже? Его агент говорил о цифрах 70-80 миллионов евро. Думаю, это вполне адекватные деньги за Головина, если он продолжит прогрессировать», – цитируют Васильева «Известия».

Напомним, «Монако» приобрел 23-летнего игрока у московского клуба за 30 млн евро. В текущем сезоне он провел 27 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи.