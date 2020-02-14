«Локомотив» объявил заявку команды на зимний сбор в Испании Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Московский «Локомотив» назвал список игроков, которые отправились в испанскую Марбелью для подготовки ко второй половине сезона.

Вратари: Гильерме, Медведев, Коченков.

Защитники: Живоглядов, Кверквелия, Чорлука, Хёведес, Мурило, Идову, Ротенберг, Лысов, Магкеев.

Полузащитники: Игнатьев, Рыбус, Коломейцев, Крыховяк, Жоау Мариу, Фарфан, Рыбчинский, М. Мухин, Тугарев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Куликов.

Нападающие: Эдер, Сулейманов, Жемалетдинов.

Напомним, на третье сборе в Испании команда Юрия Семина сыграет с норвежским клубом «Волеренга» (18 февраля) и «Чайкой» из Песчанокопского (22 февраля).