«Локомотив» объявил заявку команды на зимний сбор в Испании

Московский «Локомотив» назвал список игроков, которые отправились в испанскую Марбелью для подготовки ко второй половине сезона.
Вратари: Гильерме, Медведев, Коченков.
Защитники: Живоглядов, Кверквелия, Чорлука, Хёведес, Мурило, Идову, Ротенберг, Лысов, Магкеев.
Полузащитники: Игнатьев, Рыбус, Коломейцев, Крыховяк, Жоау Мариу, Фарфан, Рыбчинский, М. Мухин, Тугарев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Куликов.
Нападающие: Эдер, Сулейманов, Жемалетдинов.
Напомним, на третье сборе в Испании команда Юрия Семина сыграет с норвежским клубом «Волеренга» (18 февраля) и «Чайкой» из Песчанокопского (22 февраля).