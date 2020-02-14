Валуев – о трансфере Кокорина в «Сочи»: На двух стульях одной задницей не усидишь Бывший чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев прокомментировал возможный переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

– На двух стульях одной задницей не усидишь. Тем более «Сочи», судя по всему, был бы лишь промежуточным этапом в карьере с практически гарантированным возвращением в «Зенит». Что мешало Кокорину, став свободным агентом, заключить выгодный контракт с «Зенитом»? На мой взгляд, ничего. Видимо, какие-то причины, не буду называть какие, потому что это из области моих, пусть и небеспочвенных предположений, заставили его сделать столь конкретные выводы. Мы можем только предполагать. О человеке всегда говорят не слова, а только дела. Вот и делайте выводы, господа. Если у него есть возможность попасть в сборную России, то пусть это докажет. Я не знаю, что с его желаниями. Пока эти желания мы видим. А какая часть из них уготована для сборной, я знать не могу, – цитирует Валуева «РИА Новости».

Отметим, что ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что команде удалось достичь договоренности о переходе 28-летнего форварда.

Кокорин был замечен на сборах «Сочи» (фото)