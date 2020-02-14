«Интер» подпишет Обамеянга в случае ухода Мартинеса Контракт 30-летнего форварда с «Арсеналом» рассчитан до июня 2021 года.

Руководство «Интера» рассматривает нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, как потенциальную замену форварду команды Лаутаро Мартинесу, который может покинуть клуб будущим летом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 30-летний габонец станет главной целью миланцев в случае продажи аргентинца, в услугах которого заинтересованы «Челси», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

Напомним, что Обамеянг перешел в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» в январе 2018 года. За это время он провел за клуб 86 матчей, в которых забил 54 гола и сделал 13 результативных передач.

В текущем сезоне в активе Обамеянга 16 голов и одна голевая передача в 27 матчах. Его команда занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко в 25 турах.